«В новом статусе»: Мари Краймбрери и Дава поженились

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Анна Криушина
Анна Криушина 56 0

Мари Краймбрери и Дава поженились

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; Instagram*/dava_m; 5-tv.ru

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Блогер написал трогательный пост о семейном торжестве и грядущем отцовстве.

Певица Мари Краймбрери и блогер Дава (Артур Манукян) официально связали себя узами брака. Пара, которая давно была вместе, наконец провела церемонию бракосочетания и поделилась счастливыми моментами с поклонниками в социальных сетях.

Дава, который недавно отметил свой 32-й день рождения, написал трогательный пост, посвященный новому этапу в жизни.

«Это мой первый день рождения в новом статусе. В статусе, о котором я мечтал и загадывал каждый свой праздник. В свои 32 я нахожусь в статусе любящего мужа и будущего отца», - поделился он.

Фотографии с церемонии бракосочетания вызвали восторг у поклонников. На снимках видно, как счастливые молодожены обмениваются кольцами и делятся радостными моментами с близкими. Мари Краймбрери, известная своими лиричными песнями о любви, теперь сама стала главной героиней романтической истории.

Пара не стала раскрывать все детали свадьбы, но поделилась атмосферой счастья и любви, которая царила на церемонии. Поклонники активно поздравляют молодоженов и желают им счастливой семейной жизни.

Свадьба Мари Краймбрери и Давы стала важным событием не только для них самих, но и для их фанатов, которые следили за развитием их отношений. Теперь пара готовится к новому этапу — рождению ребенка, что делает их историю еще более трогательной и вдохновляющей.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Бузова проверяет мужчин на первом свидании.

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