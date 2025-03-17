Массовое ДТП произошло на северо-западе Москвы

По предварительной информации, столкнулись шесть машин.

На северо-западе Москвы произошло массовое ДТП. Детали инцидента 5-tv.ru рассказал один из пострадавших — Денис Гайдомакин.

Он объяснил, что авария произошла из-за двух машин, которые ехали на большой скорости.

«Он был не один, а они были вдвоем и гоняли друг за другом. Первая пролетела на очень большой скорости, вторая прилетела в меня», — сказал Денис.

Некоторые источники утверждают, что ДТП произошло на улице Новая Башиловка. Предположительно, столкнулись шесть машин. В настоящий момент нет информации о пострадавших.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что пьяный водитель BMW сбил пять пешеходов в центре Москвы. Среди пострадавших есть несовершеннолетние. Авария случилась на Кожевнической улице. Иномарка вылетела на остановку общественного транспорта, где находились пешеходы. По предварительным данным, водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Чтобы уточнить детали, его отправили на медицинское освидетельствование.

В результате ДТП пострадали шесть человек. Среди них двое несовершеннолетних.