В прежнем режиме: Вашингтон возобновил военную помощь Киеву

Поставки уже идут на Украину.

Вашингтон возобновил военную помощь, а также обмен разведданными с Киевом в прежнем объеме. Об этом сообщил директор Объединенного штаба по операциям Пентагона Алексус Гринкевич.

«Я хотел бы повторить ваши слова о статусе американской военной помощи. Она была возобновлена. У нас есть подтвержденные сообщения о том, что она продолжается и поступает обратно на Украину», — отметил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что совет Европейского союза утвердил новый транш для Украины на три с половиной миллиарда евро. Средства должны пойти на поддержку экономики.

А вот с согласованием пакета помощи уже на сорок миллиардов евро есть проблемы. Это признала верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

В Брюсселе сегодня стартуют переговоры министров иностранных дел стран ЕС. И заявления, которые звучат еще перед встречей, показывают: Европа пытается хоть как-то напомнить о себе на фоне переговоров между Россией и США. Но при этом слышать никого больше не хочет и переформатироваться не успевает.