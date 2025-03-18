Пятеро детей и один взрослый погибли при пожаре в жилом доме в Башкирии

По, предварительной информации, в доме начал гореть натяжной потолок.

Пятеро детей и один взрослый погибли при пожаре в квартире многоквартирного дома в селе Вперед в Башкирии. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по региону в официальном Telegram-канале.

«Пять детей и мужчина погибли при пожаре в Давлекановском районе. Ночью в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома в селе Вперед, предварительно, начал гореть натяжной потолок», — сказано в сообщении.

Три девочки возрастом восемь и шесть лет, а также два четырехлетних мальчика и 33-летний мужчина были обнаружены в квартире без признаков жизни. Когда сотрудники МЧС прибыли на место происшествия, площадь пожара составляла 2,5 квадратных метра и продолжала расти.

Возгорание было ликвидировано усилиями пятерых сотрудников. Использовались две единицы специальной техники. Обстоятельства инцидента в том числе причины возгорания, уточняются. На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета России.

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