Сотрудники МЧС эвакуировали попавших в беду туристов из Агурского ущелья в Сочи

Эфирная новость 22 0

Пара спускалась, чтобы сделать фото, однако в какой-то момент девушка поскользнулась на мокрых камнях и сорвалась вниз.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Поступили кадры спасательной операции из Сочи, где двое туристов едва не погибли в Агурском ущелье.

Пара спускалась, чтобы сделать фото, однако в какой-то момент девушка поскользнулась на мокрых камнях и сорвалась вниз. Ей удалось самостоятельно добраться до противоположного берега. И уже оттуда ее, вместе с молодым человеком, эвакуировали альпинисты МЧС.

Помощь спасателей потребовалась и экстремалу из Красноярского края. Парапланерист совершил вынужденную посадку прямо посреди тайги. У летательного аппарата в воздухе отказал двигатель. В итоге садиться пришлось среди бескрайних лесов, а до ближайшего поселения — 50 километров.

На помощь парапланеристу отправили вертолет МЧС, который пришлось сажать прямо на замерзшей реке, это была единственная ровная поверхность во всей округе. Мужчину успешно эвакуировали, помощь врачей ему не потребовалась.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.31
-1.26 90.84
-2.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

13:50
Дональд Трамп отозвал государственную охрану у детей Джо Байдена
13:46
Сотрудники МЧС эвакуировали попавших в беду туристов из Агурского ущелья в Сочи
13:38
Скрытая угроза на вашем столе: что нужно знать о вяленой рыбе
13:27
Задержан стендап-комик Артемий Останин при попытке покинуть Россию
13:19
Конституционная реформа: Германия готовится к увеличению государственного долга
13:10
Прокуратура инициировала уголовное преследование писателя Акунина*

Сейчас читают

Нужен брачный договор: Бородина вновь поставила себя в шаткое положение
Украина постепенно вымирает: блогер из Львова в шоке от увиденного на родине
И тленья убежит: кто и как ошибался в надписях на петербургских памятниках
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской