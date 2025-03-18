Дима Билан борется с болезнью: певец рассказал о тяжелом состоянии

Артист рассказал, что из-за недуга промучился всю ночь и не смог поспать.

Заслуженный артист России Дима Билан столкнулся с ротавирусной инфекцией, которая доставила ему серьезные проблемы со здоровьем. Певец поделился, что ночью его состояние резко ухудшилось: он испытывал сильный дискомфорт и не мог нормально спать. О своем самочувствии Билан рассказал в Telegram-канале, описав, как его буквально «штормило» из-за болезни.

«Гастроэнтеролог все время была на связи, поддерживала меня, советовала всякие препараты. Сейчас жду специалиста. Температура — понятное дело. В общем, берегите себя», — сказал Билан.

Несмотря на это, певец активно лечится, чтобы успеть восстановиться к важному событию — презентации нового клипа, запланированной на 18 марта. Поклонники поддерживают артиста и желают ему скорейшего выздоровления.

Это не первый случай, когда здоровье певца подводит его. В декабре 2024 года Дима Билан признался, что больше не берет еду от фанатов, опасаясь сглаза. Поводом для такого решения стал неприятный инцидент с подаренным печеньем. После того, как певец попробовал угощение, он почувствовал себя странно, словно в него «кто-то вселился».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дима Билан относится к поклонницам.