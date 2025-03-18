Дима Билан борется с болезнью: певец рассказал о тяжелом состоянии

|
Анна Криушина
Анна Криушина 76 0

Дима Билан столкнулся с ротавирусной инфекцией

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Ирина Разладина; Telegram/Билан - live/bilanofficial; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артист рассказал, что из-за недуга промучился всю ночь и не смог поспать.

Заслуженный артист России Дима Билан столкнулся с ротавирусной инфекцией, которая доставила ему серьезные проблемы со здоровьем. Певец поделился, что ночью его состояние резко ухудшилось: он испытывал сильный дискомфорт и не мог нормально спать. О своем самочувствии Билан рассказал в Telegram-канале, описав, как его буквально «штормило» из-за болезни.

«Гастроэнтеролог все время была на связи, поддерживала меня, советовала всякие препараты. Сейчас жду специалиста. Температура — понятное дело. В общем, берегите себя», — сказал Билан.

Несмотря на это, певец активно лечится, чтобы успеть восстановиться к важному событию — презентации нового клипа, запланированной на 18 марта. Поклонники поддерживают артиста и желают ему скорейшего выздоровления.

Это не первый случай, когда здоровье певца подводит его. В декабре 2024 года Дима Билан признался, что больше не берет еду от фанатов, опасаясь сглаза. Поводом для такого решения стал неприятный инцидент с подаренным печеньем. После того, как певец попробовал угощение, он почувствовал себя странно, словно в него «кто-то вселился».

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Дима Билан относится к поклонницам.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.31
-1.26 90.84
-2.77
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

16:59
Единое безумие: Польша продолжает готовиться к мифической войне с Россией
16:46
Путин заявил о необходимости сдержать инфляцию и обеспечить низкую безработицу
16:45
Путин: некоторые зарубежные компании планируют вернуться в Россию
16:39
Названа причина смерти Бедроса Киркорова
16:38
Владимир Путин в своем выступлении раскритиковал «Большую семерку»
16:32
«Живой»: пропавшего в Тюмени журналиста Александра Круглова нашли

Сейчас читают

Умер экс-хоккеист «Авангарда» и «Ак Барса» Федор Малыхин
«Я давным-давно наелся»: SHAMAN рассказал, чем его привлекла Екатерина Мизулина
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Первый народный иностранец России: умер Бедрос Киркоров

Интересные материалы

Гороскоп для знаков зодиака декабрь 2024 январь февраль 2025
🎄Каким знакам зодиака 2025 год принесет удачу и счастье
Видео: могут ли кошки вылечить человека
Из СИЗО прямиком в тюрьму — предсказана судьба Блиновской