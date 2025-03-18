Владимир Путин в своем выступлении раскритиковал «Большую семерку»

Президент РФ выступил на Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Президент России Владимир Путин выступил на ежегодном Съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Его речь вызвала широкий резонанс, особенно после того, как он затронул тему экономического развития стран мира и сравнил показатели ВВП стран БРИКС и G7.

В своем выступлении Путин с иронией отметил, что не понимает, почему G7 называют «Большой семеркой».

«Почему она большая? Непонятно. Там куда ни посмотришь, на карте не видно никого», — заявил президент России.

Путин подчеркнул, что экономические показатели стран G7, которые традиционно считаются ведущими мировыми державами, уже не выглядят столь впечатляющими на фоне растущей экономической мощи стран БРИКС.

Он напомнил, что в 2024 году рост ВВП Еврозоны составил всего 0,9%, а в странах G7 — 1,9%. В то же время страны БРИКС демонстрируют значительно более высокие темпы экономического роста — 4,9%.

Президент также отметил, что Россия вносит значительный вклад в экономический рост объединения БРИКС. По его словам, в течение последних двух лет Россия демонстрирует устойчивый рост ВВП на уровне 4,1%.

Это свидетельствует о том, что, несмотря на внешние вызовы и санкционное давление, российская экономика продолжает развиваться и укреплять свои позиции на мировой арене.

Путин подчеркнул, что страны БРИКС, в которые входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южно-Африканская Республика, Объединенные Арабские Эмираты, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия, представляют собой новый полюс экономической силы. Это, по мнению российского лидера, свидетельствует о смещении центра экономической мощи в сторону развивающихся стран.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Владимир Путин провел встречу с главой Таджикистана в Кремлевском дворце.