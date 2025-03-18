«Не было желания оскорбить»: комик Останин извинился за свое выступление

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 42 0

Стендап-комик Останин принес извинения на допросе в СК 

Фото, видео: скриншот с сайта: YouTube/Артемий Останин; Telegram/Столичный СК/skmoscowgsu; 5-tv.ru

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Юморист был задержан за враждебные высказывания в адрес участника СВО.

Задержанный за попытку пересечь границу РФ стендап-комик Артемий Останин заявил на допросе, что у него не было желания кого-то оскорбить. Об этом сообщил Следственный комитет РФ. Юморист, «пошутивший» о мужчине, потерявшем ноги на мине, извинился на допросе в Москве за свои слова.

«Не было цели оскорбить или задеть чьи-то чувства. Приношу свои искренние человеческие извинения», — заявил он на допросе.

Комик подозревается в возбуждении ненависти или вражды, а равно унижение человеческого достоинства, что соответствует 282-й статье УК РФ. Возбуждено уголовное дело. Останину грозит штраф или лишение свободы на срок от 3 до 6 лет.

«В ходе публичного выступления в городе Москве высказывал враждебные комментарии в адрес лиц, получивших увечья и утративших трудоспособность», — гласит официальный комментарий силового ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что задержан стендап-комик Артемий Останин при попытке пересечь границу РФ. Об этом сообщил Следственный комитет РФ.

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