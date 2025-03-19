Жертва мошенников: вскрылись новые детали исчезновения Даши из Ачинска

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София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 65 0

Даша из Ачинска стала жертвой мошенников

Фото, видео: Telegram/Ирина Волк/IrinaVolk_MVD; 5-tv.ru

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Школьница попала под психологическое воздействие.

Согласно новым данным, раскрытым СК России, 15-летняя Даша из Ачинска стала жертвой телефонных мошенников, которые ей угрожали физической расправой.

Согласно данным ведомства, школьница ушла из дома, самостоятельно записала видеообращение на кладбище, после чего, продолжая выполнять требования неизвестных мошенников, на машине такси поехала в город Назарово, где вышла возле гостиницы.

Преступники находились в постоянном контакте с Дарьей, они и помогли несовершеннолетней подыскать место для ночевки.

Об исчезновении несовершеннолетней девушки стало известно накануне. По данным правоохранителей, она вышла из дома 18 марта около 16:00.

Через два часа на телефон отца подростка от неизвестного абонента пришло видеосообщение, в котором говорилось о похищении подростка. На кадрах Анна попросила перевести похитителям 500 тысяч рублей для ее освобождения. Мужчина сразу же обратился в полицию, возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека в отношении заведомо несовершеннолетнего».

Позже девочка была обнаружена живой и невредимой. Ее доставили на допрос. 

Ранее 5-tv.ru писал, что известно о семье «похищенной» школьницы из Ачинска.

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