«Мы в шоке»: Пригожин рассказал о состоянии Бедроса Киркорова на их последних встречах

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 58 0

Пригожин: мне казалось, что Бедрос Киркоров проживет до 100 лет

Пригожин рассказал о состоянии Бедроса Киркорова во время последних встреч

Фото: © РИА Новости/Владимир Астапкович

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Продюсер был близким другом семьи народного артиста РФ.

Казалось, народный артист России Бедрос Киркоров доживет до 100 лет. Об этом Lenta.ru рассказал продюсер Иосиф Пригожин, который был близким другом семьи Киркоровых.

«Мы в шоке просто. Честно признаюсь, мы очень любили Бедроса. Он очень хороший мужчина, очень хороший человек. Мне казалось, что он до сотки дотянет. Очень жалко», — сказал Пригожин.

Он добавил, что с Бедросом Киркоровым они часто встречались на праздниках, особенно на тех, которые устраивал Филипп. Последняя встреча состоялась у певца дома, однако Пригожин не смог точно вспомнить, когда это было.

По словам продюсера, несмотря на преклонный возраст, состояние Бедроса Киркорова оставалось стабильным, как и говорилось о нем в свое время известным артистом Иосифом Кобзоном.

Народный артист России Бедрос Киркоров, отец знаменитого певца Филиппа Киркорова, скончался 18 марта в возрасте 92 лет. Об этом сообщил его сын в социальных сетях.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бедрос Киркоров предчувствовал скорую смерть.

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