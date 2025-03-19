Уиткофф рассказал об ослаблении санкций после прекращения огня на Украине

За договоренностью о прекращении огня на Украине последует ослабление американских санкций против России. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в беседе с Bloomberg TV.

При этом в ходе последних переговоров американского лидера и российского президента Владимира Путина речь о снятии ограничений против РФ не шла. Однако речь об этом точно пойдет в дальнейшем.

«Мы придем к прекращению огня. Я думаю, после этого все остальное станет деталями — ослабление санкций и все другие вещи, которые последуют за полноценной договоренностью о мире», — сказал Уиткофф.

Он уточнил, что существует даже возможность возобновления прокачки энергоносителей по трубопроводу РФ «Северный поток». Спецпосланник Трампа отметил, что сейчас «российская нефть продается дешево Китаю», и это обстоятельство не пойдет на пользу США.

Кроме того, налаживание отношений между Россией и США должна касаться возможности проводить переговоры, которых не было во время президентского срока Джо Байдена.

Уиткофф уточнил, что Трамп дал поручение руководству Госдепартамента, Пентагона и разведке активно подключаться к контактам с российскими коллегами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поддержал идею Трампа об отказе от ударов по объектам энергетики на 30 дней. Россия и США немедленно начинают переговоры об аспектах урегулирования конфликта на Украине на Ближнем Востоке