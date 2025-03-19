Уиткофф рассказал об ослаблении санкций после прекращения огня на Украине
Существует также возможность возобновления прокачки энергоносителей по трубопроводу РФ «Северный поток».
Фото: www.globallookpress.com/CNP/AdMedia
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За договоренностью о прекращении огня на Украине последует ослабление американских санкций против России. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в беседе с Bloomberg TV.
При этом в ходе последних переговоров американского лидера и российского президента Владимира Путина речь о снятии ограничений против РФ не шла. Однако речь об этом точно пойдет в дальнейшем.
«Мы придем к прекращению огня. Я думаю, после этого все остальное станет деталями — ослабление санкций и все другие вещи, которые последуют за полноценной договоренностью о мире», — сказал Уиткофф.
Он уточнил, что существует даже возможность возобновления прокачки энергоносителей по трубопроводу РФ «Северный поток». Спецпосланник Трампа отметил, что сейчас «российская нефть продается дешево Китаю», и это обстоятельство не пойдет на пользу США.
Кроме того, налаживание отношений между Россией и США должна касаться возможности проводить переговоры, которых не было во время президентского срока Джо Байдена.
Уиткофф уточнил, что Трамп дал поручение руководству Госдепартамента, Пентагона и разведке активно подключаться к контактам с российскими коллегами.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин поддержал идею Трампа об отказе от ударов по объектам энергетики на 30 дней. Россия и США немедленно начинают переговоры об аспектах урегулирования конфликта на Украине на Ближнем Востоке
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