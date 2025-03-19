Уолтц и Ушаков договорились о встрече технических команд РФ и США

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Айшат Татаева
Айшат Татаева 36 0

Переговоры пройдут в Эр-Рияде.

Технические группы РФ и США встретятся в «ближайшие дни»

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Технические группы РФ и США встретятся в Эр-Рияде в «ближайшие дни», чтобы «сосредоточиться на реализации и расширении частичного прекращения огня». Об этом заявил советник по нацбезопасности США Майк Уолтц после телефонного разговора с помощником президента России Юрием Ушаковым.

«Мы договорились, что наши технические команды встретятся в Эр-Рияде в ближайшие дни», — написал он в социальной сети X.

О том, что Трамп и Путин могут встретиться в Саудовской Аравии, ранее в этот же день заявил спецпосланник Белого дома Стивен Уиткофф. По его мнению, полное прекращение огня на Украине может быть достигнуто в течение «пары недель».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Украина не стала отменять атаки на объекты России, это идет вразрез с усилиями по мирному урегулированию конфликта. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

Несмотря на это, команда российского лидера о прекращении ударов по объектам украинской инфраструктуры была исполнена, подчеркнул официальный представитель Кремля.

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