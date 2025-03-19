Плохая комбинация: в чем опасность совместного приема популярных продуктов с лекарствами

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Химик Панов: фрукты и овощи могут ослабить действие лекарств и вызвать побочку

Россиян предупредили об опасности совместного приема популярных продуктов и лека

Фото: 5-tv.ru

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Некоторые сочетания губительны для организма.

Фрукты и овощи могут оказывать непредсказуемое воздействие на эффективность лекарств и даже вызывать побочные эффекты. Об этом Lenta.ru рассказал доцент кафедры биотехнологии и промышленной фармации, кандидат химических наук Алексей Панов.

«Во фруктах и овощах содержатся разнообразные биоактивные компоненты — витамины, минеральные элементы, антиоксиданты и фитонутриенты. Эти вещества способны воздействовать на процессы метаболизма медикаментов в организме, влияя таким образом на их эффективность и безопасность», — объяснил Панов.

Например, грейпфруты, благодаря фурокумаринам, блокируют активность фермента CYP3A4 в печени, что может повлиять на переработку ряда препаратов — от антидепрессантов до средств для снижения холестерина.

«Потребление грейпфрутов может повысить концентрацию действующих веществ этих препаратов в крови, увеличивая вероятность появления побочных реакций», — добавил ученый.

Особое внимание стоит уделить бананам, которые содержат много калия. Людям, принимающим препараты с калием, нужно быть осторожными — излишнее увлечение этими фруктами может спровоцировать гиперкалиемию, что грозит аритмией и проблемами с мышцами. Такая опасность особенно актуальна для людей с заболеваниями почек.

Также стоит помнить о цитрусовых. Витамин С, который они содержат, способствует лучшему усвоению железа и может мешать действию антибиотиков. Это особенно важно для тех, кто страдает от заболеваний, связанных с накоплением железа, например, гемохроматоза.

Овощи семейства крестоцветных — брокколи, цветная капуста и брюссельская капуста — тоже могут стать проблемой для тех, кто принимает антикоагулянты. Из-за высокого содержания витамина К они могут ослабить действие препаратов, что увеличивает риск тромбообразования.

Панов рекомендует всегда консультироваться с врачом по поводу совместимости пищи и медикаментов, чтобы избежать нежелательных последствий и адаптировать лечение под индивидуальные особенности организма.

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