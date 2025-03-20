«Абьюзят по-полной»: Алексей Чумаков ответил на обвинения хейтеров

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 44 0

Алексей Чумаков в шутку обвинил в абьюзе жену Юлию Ковальчук и старшую дочь

Чумаков ответил а критику

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Знаменитый певец поблагодарил своих критиков за пополнение словарного запаса.

Певец Алексей Чумаков обвинил в абьюзе свою жену исполнительницу Юлию Ковальчук. О том, почему супруга оказалась виновата в том, в чем упрекали самого музыканта пользователи сети, написало издание 7Дней.ru.

Знаменитость ответил на критику общественности после скандального интервью журналистке Светлане Бондарчук. Он в шутку заявил, что в семье играет скорее роль жертвы, а не тирана, так как абьюзом чаще всего занимаются супруга и старшая дочь.

Алексей заметил, что постоянно переживает за семью, сильно устает физически на работе, выполняет супружеский долг и отдает банковскую карту Юлии.

«Пришел к выводу, что меня абьюзят по-полной программе! Но самое страшное, что ночью с меня стаскивают одеяло, особенно когда приходит к нам старшая доча! И, если первые пункты я еще как-то могу принять, то за одеяло — обидно. Наверное, подам в суд», — написал певец на своей странице в социальной сети.

Чумаков подчеркнул, что старается не обращать внимание на завистливых людей и «глупцов лишенных маломальской иронии». Но в этот раз он не смолчал, а поблагодарил хейтеров за то, что познакомили его с термином — «абьюз».

Негативную реакцию общественности вызвал рассказ Алексея о знакомстве с будущей супругой. Он признался в том, какими параметрами руководствовался при выборе спутницы жизни.

«У меня тогда были критерии типа вдул бы или не вдул бы. Назовем так — вдул с последствиями», — заявил музыкант.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Виктория Боня прокомментировала слова Чумакова о знакомстве с женой.

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