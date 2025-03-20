«Очень ценная земля»: Трамп заявил о важности отношений с Россией

|
Наталья Мулько
Наталья Мулько 43 0

Трамп: с Россией нужно иметь дело из-за ее большой и ценной территории

Трамп: у России самая большая и ценная территория

Фото: www.globallookpress.com/Daniel Torok/White House

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Глава Белого дома также рассказал о планах сблизить Москву и Киев.

США следует иметь дело с Россией, поскольку у нее самая большая территория. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в беседе с Breitbart.

«У них самая большая территория — больше, чем у Китая. У них 11 часовых поясов. Из одного конца страны в другой вы можете пролететь через 11 часовых поясов», — сказал президент.

Трамп назвал российские территории «очень ценными», а также добавил, что его цель — сблизить Москву и Киев. Кроме того, американский лидер планирует сократить расходы Соединенных Штатов на поддержку Украины.

К слову, ранее в ходе телефонного разговора, который прошел 19 марта, Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский согласились, что мира на Украине можно достичь. Глава киевского режима подтвердил готовность к полноценному режиму прекращения огня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дональд Трамп выдвинул Тегерану ультиматум касательно сроков заключения новой ядерной сделки. Свои требования американский политик перечислил в письме верховному лидеру Ирана Али Хаменеи.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
82.85
1.35 90.83
3.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

12:20
«Когда Россия радостна, я чувствую безопасность»: глава РФПИ ответил на шутку Фэллона
12:05
В Энгельсском районе введен режим ЧС муниципального уровня после атаки БПЛА
11:56
Мечтает читать классику в оригинале: как турецкий актер Джан Яман покоряет Россию
11:45
«Абьюзят по-полной»: Алексей Чумаков ответил на обвинения хейтеров
11:37
«Очень ценная земля»: Трамп заявил о важности отношений с Россией
11:26
«Практически каждый вечер»: Елизавета Боярская рассказала о семейном обычае

Сейчас читают

Посмотреть на Джана Ямана: звезды на премьере турецкого сериала «Эль Турко»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Время обнуления и силы: как загадывать желание в День весеннего равноденствия

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп