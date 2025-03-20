«Суд отказал»: в разборках Киркорова и Успенской случился новый поворот

Артисты до сих пор не могут помириться.

Суд отклонил апелляционную жалобу народного артиста РФ Филиппа Киркорова по иску певицы Любови Успенской. Об этом сообщает корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

По иску Успенской была рассмотрена апелляционная жалоба о защите чести, достоинства и деловой репутации.

«Спорный материал был размещен на короткое время и был удален», — сказал представитель Киркорова.

При этом сторона народного артиста не смогла предоставить доказательства.

«Суд нам отказал в прослушивании аудиозаписи, однако у суда другой инстанции нашлась возможность изучить видеоматериалы», — сказал представитель Киркорова.

В августе прошлого года суд начал рассмотрение иска Успенской против Киркорова, а в августе суд обязал Киркорова выплатить певице моральную компенсацию в размере 90 тысяч рублей.

Сам конфликт двух артистов начался с того, что Успенская в интервью называла Киркорова женоненавистником. В ответ на это Киркоров потребовал опровержения, а позже подал в суд на певицу и потребовал с нее десять миллионов рублей.

Та не стала брать свои слова обратно и подала иск на такую же сумму в ответ на интервью Киркорова, где он заявлял, что артистка «клянчила шмотки» у него, и назвал ее «попрошайкой». В июле суд взыскал с Успенской почти 280 тысяч рублей в пользу Киркорова.

Ранее 5-tv.ru писал, что Филипп Киркоров отменил концерты после смерти отца. Артист тяжело переживает трагедию.