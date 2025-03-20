«Продуманный шаг Путина»: Фетисов о важности игр между НХЛ и КХЛ

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 24 0

Фетисов: идея с играми меду НХЛ и КХЛ — это продуманный шаг Путина

«Продуманный шаг Путина»: Фетисов о важности игр между НХЛ и КХЛ

Фото: www.globallookpress.com/Roman Naumov

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«Хоккейная дипломатия» между США и Россией присутствует давно.

Предложение о проведении игр между НХЛ и КХЛ является продуманным шагом президента России Владимира Путина. Об этом изданию aif.ru заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Государственной думы Вячеслав Фетисов.

«Сам пас президента нашей страны Трампу (Дональд Трамп — президент США — Прим. ред.) очень высоко ценен. Такой пас, который Трамп принять просто не мог. Это продуманный шаг нашего президента. Это больше не про хоккей, а про людей, про их общение», — заметил спортсмен.

По словам депутата, такая «хоккейная дипломатия» не является чем-то новым, напротив, она придумана давно. Фетисов пояснил, что 35 лет спортсмены из России, Европы, Канады и США играют в одних командах НХЛ, и у них есть огромная армия болельщиков, и в Штатах в том числе. Это как и другие конкретные вещи, основанные на взаимоотношениях и исторических фактах, помогу сохранить очень хрупкий мир. Поэтому спортивный счет этих встреч не будет иметь значения, уверен чемпион.

Хоккеист пояснил, что в первой половине года игр между НХЛ и КХЛ ждать не стоит. Возможно, эти спортивные события пройдут в конце лета или в начале осени.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Дегтярев объявил о начале работ по организации игр между НХЛ и КХЛ.

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