«Не дай Бог задеть»: Прохор Шаляпин рассказал о необычной фобии
Певец Прохор Шаляпин признался в страхе столкнуться с другой машиной на дороге
Фото: www.globallookpress.com/ Bulkin Sergey
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Певец не хочет брать на себя лишнюю ответственность.
Певец Прохор Шаляпин признался, что боится садиться за руль. Об этом он рассказал в интервью изданию Газета.ру.
«Ездить за рулем я боюсь, потому что попадал в детстве в аварию. Тогда за рулем сидел дедушка. У меня фобия, не дай Бог кого-то задеть, потому что сразу ситуацию раздувают вокруг публичного человека. Придумывают, что было и чего не было. Ну, и в целом дорожное полотно — это своего рода рулетка», — откровенно поделился Шаляпин.
Певец отметил, что не раз сталкивался с ситуациями, когда водителей подставляют недоброжелатели, пытаясь втянуть в ДТП. С учетом высокой статистики аварий и личных переживаний, Шаляпин предпочитает избегать вождения, не рискуя лишней ответственностью.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прохор Шаляпин рассказал о тяжелом детстве в неблагополучной семье. Певец признался, что в юности часто становился жертвой насилия в доме. Основным источником агрессии был его отец, который регулярно применял физическую силу.
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