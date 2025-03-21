«Не дай Бог задеть»: Прохор Шаляпин рассказал о необычной фобии

Певец не хочет брать на себя лишнюю ответственность.

Певец Прохор Шаляпин признался, что боится садиться за руль. Об этом он рассказал в интервью изданию Газета.ру.

«Ездить за рулем я боюсь, потому что попадал в детстве в аварию. Тогда за рулем сидел дедушка. У меня фобия, не дай Бог кого-то задеть, потому что сразу ситуацию раздувают вокруг публичного человека. Придумывают, что было и чего не было. Ну, и в целом дорожное полотно — это своего рода рулетка», — откровенно поделился Шаляпин.

Певец отметил, что не раз сталкивался с ситуациями, когда водителей подставляют недоброжелатели, пытаясь втянуть в ДТП. С учетом высокой статистики аварий и личных переживаний, Шаляпин предпочитает избегать вождения, не рискуя лишней ответственностью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прохор Шаляпин рассказал о тяжелом детстве в неблагополучной семье. Певец признался, что в юности часто становился жертвой насилия в доме. Основным источником агрессии был его отец, который регулярно применял физическую силу.