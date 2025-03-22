«Русский человек такого не сделает»: 10-летний мальчик из Казачьей Локни о зверствах ВСУ

|
Юлия Андреева
Юлия Андреева Эксклюзив 102 0

Мальчик из Казачьей Локни прожил с семьей под оккупацией ВСУ семь месяцев

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Школьник воровал патроны у боевиков и отдал российским бойцам.

Десятилетний мальчик из села Казачья Локня Суджанского района Сережа Щеглов вместе с родителями прожил семь месяцев под оккупацией боевиков ВСУ. В беседе с корреспондентом «Известий» Наталией Графчиковой он рассказали какие зверства творили украинские националисты.

«Брали, раскрывали дома, разбивали там все. <…> Русский человек никогда такого не сделает. Били все подряд. У моего друга была плойка, ее тоже забрали, телевизор, естественно, разбили», — сказал он.

Школьник и другие местные жили в таком положении семь месяцев. Все это время мальчик вел собственный блог. Он показал кадры, где в жилых домах было все перевернуто, любая техника уничтожалась, средства связи забирали, даже иногда уносили и бытовую технику.

По его словам, из-за обстрелов ВСУ пострадали не только дома, но и люди. Мальчику самому пришлось жить рядом с боевиками, а в десяти метрах от его дома стоял украинский танк.

Несмотря на это, Сережа признался, что в один из дней украл у ВСУ боекомплект. Он накидал патронов в мешок, закрыв сверху тушенкой, чтобы при проверке не увидели. А потом отдал это российским бойцам.

Ранее 5-tv.ru сообщил, как ВСУ расправлялись с мирными жителями в селе Мартыновка.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

10:45
Голос страны: кто представит Россию на конкурсе «Интервидение»
10:22
Актриса Ана Иванова умерла в 51 год
10:00
Удар по скрытой позиции ВСУ в курском приграничье. Лучшее видео из зоны СВО
9:51
В СК назвали организаторов теракта в «Крокус Сити Холле»
9:35
«Русский человек такого не сделает»: 10-летний мальчик из Казачьей Локни о зверствах ВСУ
9:00
Валерий Сюткин раскрыл секрет отличной формы: «Без фанатизма»

Сейчас читают

Двойной агент: умер самый известный перебежчик из СССР Олег Гордиевский
Смело преодолевайте препятствия: китайский гороскоп на неделю с 24 по 30 марта
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 22 марта для всех знаков зодиака
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп