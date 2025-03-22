«Чтобы земля была пухом»: Немоляева горько переживает смерть Голубкиной

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Тимур Юсупов
Тимур Юсупов Эксклюзив 385 0

Светлана Немоляева прокомментировала новость о смерти Ларисы Голубкиной

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/ERS/Андрей Эрштрем/Павел Волков; 5-tv.ru

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Актриса услышала о трагической новости от журналистов.

Актриса театра и кино Светлана Немоляева прокомментировала уход из жизни народной артистки РСФСР Ларисы Голубкиной. В беседе с корреспондентом 5-tv.ru Светлана Владимировна призналась, что не была осведомлена о трагическом событии.

«Могу вам сказать, что она была замечательной актрисой. Я, конечно, ее знала и в театре ее видела, не только в кино. И, конечно, я знаю, что она болела. Она плохо себя чувствовала, болезненно, так что я хотела бы пожелать ей, чтобы земля была пухом, как по русскому обычаю говорят. Я надеюсь, что в театре ее достойно проводят», — с горечью в голосе высказалась актриса.

Лариса Голубкина скончалась от последствий онкологического заболевания, с которым она боролась с 2014 года. Актрисы не стало через две недели после собственного 85-летия, с которым ее поздравляли президент Российской Федерации Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о непростой истории любви Ларисы Голубкиной и актера Андрея Миронова.

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