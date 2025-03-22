МИД РФ предупредил Киев о «симметричных ответах» на удары по энергетическим объектам

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Дарья Корзина
Дарья Корзина 69 0

Захарова: Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность

МИД РФ предупредил Киев о «симметричных ответах» на удары по энергетическим объектам

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalya

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Украинская сторона лишний раз демонстрирует недоговороспособность в вопросах достижения мира.

В Москве отреагировали на продолжающиеся удары украинских боевиков по энергетическим объектам России. В МИД РФ заявили, что российская сторона может ответить симметрично. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова. Ее комментарий был опубликован на сайте министерства.

Захарова напомнила, что, несмотря на ранее достигнутую договоренность при посредничестве США о недопустимости атак на энергетическую инфраструктуру, Украина продолжает наносить удары. В частности, в этом месяце под обстрелы попали нефтебаза в Кубани и газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области. По словам дипломата, Киев таким образом демонстрирует полное игнорирование достигнутых соглашений и готовность к провокациям.

«Очевидно, что подобными выходками Киев вновь демонстрирует полную недоговороспособность, а также отсутствие стремления к достижению мира», — заявила Захарова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в МИД РФ заявили о нарушении предложенного Дональдом Трампом «перемирия» украинскими властями. Представитель ведомства Мария Захарова выразила сомнения относительно способности контролировать «обезумевших террористов» на Украине.

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