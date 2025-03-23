В Ленобласти байкер погиб, влетев в ограждение на шоссе

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Дарья Орлова
Дарья Орлова 29 0

В Ленобласти байкер врезался в ограждение на шоссе и погиб

Байкер погиб, врезавшись в ограждение на шоссе в Ленобласти

Фото: 5-tv.ru

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Водительских прав необходимой категории у него не было.

Мотоциклист погиб, врезавшись в силовое барьерное ограждение на Ленинградском шоссе в Выборге Ленинградской области. Об инциденте сообщили представители регионального ГУ МВД России в Telegram-канале.

«42-летний мужчина, управляя мотоциклом Honda, не справился с управлением на левом закруглении дороги и совершил наезд на силовое ограждение», — сказано в сообщении.

От полученных травм байкер скончался на месте происшествия. В ведомстве отметили, что у него не было водительских прав соответствующей категории.

Детали инцидента уточняются. На месте аварии работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что один человек погиб и восемь пострадали в страшном ДТП в Туле. Среди раненых дети трех, шести, 12 и 13 лет. Все пострадавшие были госпитализированы. Авария произошла на 199-м километре трассы М-2. Столкнулись четыре иномарки. Водитель одной из них оказался зажат в салоне, прибывшие на место спасатели помогли ему выбраться и передали медикам. Из-за полученных травм на месте происшествия скончалась женщина.

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