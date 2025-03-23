Киевский режим продолжает нарушать достигнутые ранее договоренности.

Первое возможное соглашение между Москвой и Киевом при посредничестве Вашингтона: частичное прекращение огня на 30 дней. Владимир Путин инициативу поддержал и дал команду нашим войскам по энергообъектам противника не бить. И они не бьют.

За неделю нанесены 13 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по военным аэродромам, сборочным цехам и складам боеприпасов. Но не по энергетике. И что мы видим с той стороны? Удар по нефтебазе на Кубани и взрыв газопровода в Судже. Факел такой, что, я думаю, и из Вашингтона видно. Горит газоизмерительная станция.

По предварительным оценкам, на восстановление объекта может уйти до двух с половиной лет, а значит, и весь газопровод на этот срок выведен из строя. А ведь по этой трубе топливо шло в европейские страны: Венгрию, Словакию, Румынию.

Украина бьет по странам, которые ей же дают деньги и заботятся об украинских беженцах. Притом, что Зеленский взял на себя обязательства перед Трампом по энергетике не бить. Вот, Белый дом зафиксировал еще во время переговоров. Или Белый дом врет? Но там и свидетели были: Уолц, Рубио, Трамп собрал всю команду в кабинете.

Более того, Зеленский потом еще и перед журналистами выступил, где даже усилил свою мысль, что лично он вообще всегда был против ударов по инфраструктуре, не только энергетической. Единожды солгавши, кто тебе поверит. Вот же, убедительнее всех слов: факел на границе. Значит что? Значит, обманул Трампа. Причем не в первый раз. Плюет и плюет на договоренности, плюет и плюет. Уже все в окружении Зеленского все поняли, а этот все никак не угомонится. Или ему не дают это сделать?

Уже и в западной прессе все больше критических публикаций о том, что киевский режим попал в зависимость от, как их называют европейцы, ультраправых групп. Просто для понимания: ультраправыми в прессе называют и «Альтернативу для Германии», и партию «Фидес» Виктора Орбана, и «Национальное объединение» Марин Ле Пен.

И вот этих украинских боевиков они тоже стеснительно называют ультраправыми, как говорится, почувствуйте разницу. Это просто нацисты, которых на Украине всегда примечали еще до распада Советского Союза. Просто после переворота 2014 года они получили волю, вернее, завоевали ее, устроив бойню на Майдане и попытавшись навязать свою власть русскоязычным регионам, таким как Крым и Донбасс. Заигрывание Зеленского с ними началось сразу после вступления в должность. Сейчас националисты — гордость и опора режима.

Вот Зеленский лично вручает боевое знамя новому подразделению ВСУ: Третьей штурмовой бригаде, ее офицерский состав из бывших азовцев, а ее командир — Андрей Билецкий*, внесен у нас в список террористов и экстремистов. С этими азовскими нацистами произошла форменная путаница, на Украине сразу две бригады гордо именуют себя «Азовом» — третья штурмовая бригада и 12-я бригада Нацгвардии.

Путаницу устроили сознательно, после Мариуполя. Там воевал полк «Азов»**, организация, признанная в России террористической. И в США их считали террористами, Конгресс запрещал передавать им американскую помощь. Но после разгрома полка в Мариуполе, нацикам сделали ребрендинг. Из недобитков сделали 12-ю бригаду, оставив ей шевроны полка и всю черную славу головорезов послемайданных времен. А не попавшие в плен идеологи «Азова», в том числе Билецкий, возглавили новую третью бригаду. И она получила помощь из США. И вот он уже красуется на фоне американских "Бредли".

Более того, теперь из этой «новой» нацистской штурмовой бригады делают корпус. То есть еще более крупное соединение. До 200 тысяч штыков у каждого. Может ими командовать Зеленский? Вопрос риторический.

Я уже не говорю про менее распиаренные формирования, такие как бригада теробороны под флагом дивизии «СС Галичина», горная бригада «Эдельвейс» или батальон «Нахтигаль». Ну что вы, откуда в ВСУ неонацисты, так просто совпадение названий и символики.

Эта тема была и остается «табу» среди тех, кто поддерживает Зеленского. Как этого можно не видеть? Такой вопрос задал наш коллега, израильский журналист Никита Кулюхин, представителям своего правительства, в том числе главе МИД. И поплатился. Никите запретили посещать мероприятия израильских дипломатов и развернули травлю в СМИ.

«Мне кажется, сейчас они не хотят на это отвечать из-за того, что они боятся, скорее всего, международного скандала. Эта их повестка, я думаю, неправильная из-за того, что израильскому правительству надо все время бороться с антисемитизмом и с неонацизмом», — сказал журналист Никита Кулюхин.

* — признаны в РФ террористами или террористическими организациями

** — организация признана террористической и запрещена в РФ.