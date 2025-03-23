«Лучше самой зарабатывать бабки»: Настя Крайнова о помолвке Виктории Дайнеко

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Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 628 0

Крайнова: лучше самой зарабатывать деньги и быть с любимым человеком

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Певица не верит, что любовь способна преодолеть любые трудности.

Главное, что Виктория Дайнеко счастлива со своим женихом, а все остальное не имеет значения. Таким мнением поделилась певица Настя Крайнова с корреспондентом 5-tv.ru на премии сериала «Эль Турко».

«Да наплевать, какие долги у него по алиментам. Они счастливы и слава богу. Остальное — ерунда», — сказала Крайнова.

Однако певица не разделяет точку зрения о том, что любовь преодолеет любые трудности. Она отметила, что в любых отношениях возникают проблемы. Если игнорировать их, союз обречен.

«Тем не менее, я думаю, если есть любовь сейчас, то лучше любить десять раз. Лучше любить искренне и от души, чем один раз и мотыляться с этим богатым мужиком непонятно каким. Лучше самой зарабатывать бабки и встречаться, как Вика Дайнеко, с парнем, который ей нравится», — заявила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настя Крайнова высказалась о ситуации Ларисы Долиной. Коллеги народной артистки до сих пор в шоке от случившегося.

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