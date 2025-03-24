Американская делегация уже провела встречу с представителями Украины.

Внимание всего мира сегодня приковано к Саудовской Аравии. В Эр-Рияде пройдет новый раунд переговоров между Россией и США. Нашу страну на встрече представят глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа.

Центральным вопросом, который обсудят две делегации, станет так называемая «Черноморская инициатива». Она касается безопасности судоходства. Как отметили в Кремле, не исключено, что будет поднят вопрос урегулирования украинского кризиса.

Несколько часов назад в Саудовской Аравии завершились переговоры представителей администрации Трампа с делегатами из Киева. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Виталия Чащухина.

Мирные консультации в военных кителях. Судя по немногочисленным кадрам из Эр-Рияда, украинская делегация не отступает от своих принципов. Это же касается позиции относительно прямых переговоров с Москвой, хотя российская делегация уже также прибыла в Саудовскую Аравию.

«Мы не вступаем в контакт с русскими. Если они хотят вести параллельные переговоры, у них могут быть для этого все необходимые условия. Никто не может помешать им это сделать. А мы с радостью понаблюдаем за тем, как Россия будет реагировать на предложение США о полном прекращении огня», — рассказывает советник руководителя офиса президента Украины Сергей Лещенко.

Челночная дипломатия от одной закрытой двери к другой. Именно из-за препирания Киева американцы собираются согласовывать позиции сторон буквально переходя из комнаты в комнату. Спецпосланник Трампа демонстрирует осторожный оптимизм.

«Я думаю, что в понедельник в Саудовской Аравии вы увидите реальный прогресс, особенно в том, что касается прекращения огня на Черном море между обеими странами, а из этого естественным образом вытекает полное прекращение огня», — говорит спецпосланник президента страны по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

На столе все те же предложения, от которых Киев старательно увиливает, несмотря на свои прежние заявления — отказ от ударов по энергетике, ситуация в Черном море. Хотя американские стратеги призывают максимально воспользоваться возможностью, чтобы добиться не просто временного прекращения огня, а еще больше приблизить долгосрочный устойчивый мир и приступить к обсуждению реалий на земле.

«К чему приведет это прекращение огня? Как мы можем его расширить? Будет ли оно полным? Я думаю, что одной из тем, которые мы должны обсуждать, должны быть регионы, в том числе территория, признанная за Россией», — говорит политолог Эрл Расмуссен.

Но даже предварительные согласования не бить по энергообъектам так и не остановили Киев от попытки сорвать и без того хрупкий мирный процесс. Прицельный подрыв газопровода в Судже и другие атаки ВСУ, в том числе подтвержденные намерения подобраться к атомным электростанциям, как еще один сигнал о недоговороспособности самого президента Украины Владимира Зеленского. Хотя он упорно продолжает снимать с себя ответственность, перекладывая ее на российских военных.

«Уже с 11 марта есть предложение безусловного прекращения огня. И такие удары уже прекратились. Но именно Россия продолжает все это. И еще каждую ночь и каждые сутки наносит максимально циничный удар», — сказал Зеленский.

Но вот о чем не расскажет ни сам Зеленский, ни западная пресса: независимые иностранные журналисты из Сербии, Чехии, Индии и Индонезии смогли побывать в Запорожской области, в том числе вблизи местной АЭС. Обстрелянные именно со стороны ВСУ населенные пункты, школьные автобусы, обломки американских ракет и украинские БПЛА в непосредственной близости от атомного объекта.

«Я видел, как восемь человек, включая девочку, сгорели заживо. Я очевидец, и у меня есть все доказательства, снятые на камеру», — рассказал журналист.

«Вы можете видеть, он ярко-желтый. То, что это удар беспилотника, в некотором роде исключает возможность ошибки. Оператор БПЛА мог четко видеть, что это школьный автобус, поэтому, безусловно, трудно поверить, что кто-то мог совершить такое», — добавил еще один представитель СМИ.

Европа вносит в это затягивание боевых действий свои коррективы, хотя даже последний план ЕС по выделению срочной военной помощи потерпел фиаско — не смогли на этот раз согласовать и пяти миллиардов евро.

В то время как президент РФ Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп, как указали в Кремле, не ограничивались только последними телефонными контактами, о которых широко известно, а в ближайшие две недели в Саудовской Аравии, как предварительно подтверждают в Вашингтоне, готовится уже и личная встреча лидеров.