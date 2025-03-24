«Сохранение населения»: в РФ утвердили стратегию реализации семейной и демографической политики

Для родителей расширят возможности по совмещению работы и воспитания ребенка. А что еще?

Правительство России утвердило стратегию по реализации семейной и демографической политики страны. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на оперативном совещании с вице-премьерами.

«Сохранение населения, укрепление здоровья, повышение благополучия людей — одна из наших национальных целей, которые поставлены руководителем государства», — подчеркнул он.

По словам Мишустина, план действий рассчитан до 2036 года. Он нацелена на повышение рождаемости, укрепления здоровья семей и создания необходимых условий для развития детей.

Важным аспектом станет совершенствование помощи родителям, а также будущим матерям и отцам. Для них расширят возможности совмещения работы или учебы с воспитанием. Помимо этого, будут улучшать жилищные условия семей.

Мишустин отметил, что правительство продолжит повышать качество и доступность медицинских услуг с акцентом на укрепление системы охраны материнства и детства и профилактику заболеваний.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что россияне, проживающие в городах с низким уровнем строительства, смогут купить квартиру на вторичном рынке по программе семейной ипотеки уже 1 апреля 2025 года.