Ночью Киев преднамеренно подорвал газоизмерительную станцию «Суджа». Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Ночью 21 марта 2025 года около 00 часов 20 минут киевским режимом преднамеренно осуществлен подрыв расположенной в нескольких сотнях метров от государственной границы со стороны Курской области газоизмерительной станции «Суджа», — говорится в сообщении ведомства.



Уточняется, что поврежденный объект энергетической инфраструктуры, через который до атаки осуществлялась прокачка более 40 миллионов кубометров газа за день странам-потребителям из ЕС, с 7 августа прошлого года находился под контролем Киева. На протяжении нескольких месяцев ВСУ использовали объект как «безопасный» логистический пункт.

Минобороны РФ призывает рассматривать атаку на газоизмерительную станцию «Суджа», как провокацию, сделанную с целью дискредитации мирных инициатив президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп выступил с инициативой о 30-дневном прекращении нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры в ходе российско-украинского конфликта. Владимир Путин эту инициативу поддержал и дал военным соответствующее распоряжение — российские силы ПВО вмиг сбили наши же семь ударных беспилотников, нацеленных на объекты украинские энергетической инфраструктуры.

Российская сторона продолжает соблюдать мораторий на удары по объекты украинской энергетической инфраструктуры.