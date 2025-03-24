Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 27 0

Лидеры стран высоко оценили уровень партнерства между Россией и Арабскими Эмиратами.

Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ

Фото: © РИА Новости/Александр Казаков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

Состоялась беседа между лидерами РФ и ОАЭ. В ней Путин выразил признательность за то, что Арабские Эмираты выступают посредниками в обмене пленных между Россией и Украиной.

Кроме того, главы государств обсудили пути мирного урегулирования украинского конфликта. Также был затронут вопрос нормализации российско-американских отношений.

«Мухаммед Аль Нахайян высказался в поддержку предпринимаемых Россией и США усилий и, в частности, приветствовал проходящие сегодня в Эр-Рияде консультации экспертных групп двух стран», — информирует пресс-служба.

Президенты положительно оценили уровень партнерства между РФ и ОАЭ. Главы государств выступают за реализацию взаимовыгодных проектов в разных сферах. Кроме того, лидеры России и Арабских Эмиратов планируют поддерживать координацию в формате Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

Владимир Путин также поздравил своего коллегу и граждан его страны со священным для мусульман месяцем Рамадан.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что посол ОАЭ указал на важность укрепления партнерства.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.64
0.24 91.43
-1.03
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

18:16
ВСУ продолжают атаки по объектам энергетической инфраструктуры России
18:00
Владимир Путин обратил внимание на нехватку школ в Краснодарском крае
17:55
В Москве открылась выставка «Крым. Святая Земля»
17:53
Путин поговорил по телефону с президентом ОАЭ
17:37
Мачеха покусанного двумя хаски мальчика похитила собранные на его лечение деньги
17:21
Российские военные спасли раненого ребенка из-под обстрела в Херсонской области

Сейчас читают

Противостояние в Турции выявило новое разногласие между США и ЕС
Михаил Ефремов выходит на свободу
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым
Ей завидовала полстраны: жизнь и страсть Ларисы Голубкиной

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп