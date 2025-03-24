Собянин: на северо-западе Москвы появятся 15 образовательных учреждений

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 24 0

Также в СЗАО активно продвигается программа реновации.

Собянин: в Северо-Западном округе появятся 15 образовательных учреждений

Фото: Telegram/Мэр Москвы Сергей Собянин/mos_sobyanin

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В Северо-Западном административном округе Москвы строятся 15 новых учебных учреждений. Об этом мэр столицы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

Одним из ключевых проектов стало строительство пяти объектов на Волоколамском шоссе, в той его части, где находится район Покровское-Стрешнево. Особое внимание привлечет новый корпус Курчатовской школы. В нем будут оборудованы современные аудитории, специализированные лаборатории, инженерные и научные исследовательские зоны. Важной архитектурной особенностью станет амфитеатр, расположенный таким образом, чтобы быть доступным с разных уровней здания.

В Куркине ведется строительство двух учебных корпусов — на улицах Соколово-Мещерская и Юровская. Эти здания также будут оборудованы по последнему слову техники и обеспечат комфортную образовательную среду для школьников. В Митине, неподалеку от села Рождествено, строится новый детский сад на 235 мест.

В районе Щукино формируется комплекс, объединяющий школу и детский сад, что значительно упростит доступ к образованию для семей с детьми. А в Хорошево-Мневниках завершается строительство новой школы на улице Шеногина — еще одного важного объекта для будущих учеников округа.

Кроме образовательных учреждений, в округе продолжается активное развитие жилой инфраструктуры в рамках программы реновации. Уже введены в эксплуатацию 19 новых домов, 18 из которых готовы к заселению. Еще 36 жилых комплексов находятся на стадии проектирования или строительства. Эти проекты рассчитаны на размещение свыше 86, 8 тысячи человек и существенно повысят уровень жизни в округе.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Собянин пригласил москвичей принять участие в городских субботниках.

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