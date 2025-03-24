«Будет востребован»: режиссер Алексей Учитель о будущем Ефремова

|
Стефания Чашина
Стефания Чашина Эксклюзив 382 0

Режиссер Алексей Учитель: Михаила Ефремова будут снимать

Фото, видео: Беклин Алексей/ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Кинодеятель готов сотрудничать с освобожденным актером.

Актер Михаил Ефремов, который выйдет на свободу по УДО, сможет продолжить карьеру в киноиндустрии. В этом уверен народный артист России, режиссер Алексей Учитель. Об этом он рассказал 5-tv.ru на 38-й национальной кинематографической премии «Ника».

«Это очень хорошо, что он возвращается. Конечно, ждем», — отметил Учитель.

Режиссер также добавил, что хотел бы лично встретиться с Ефремовым и рассмотреть варианты совместной работы. Тем не менее конкретные проекты, в которых мог бы принять участие освобожденный актер, он не назвал.

«Я уверен, что его будут очень много снимать. И он будет востребован и в театре, и в кино», — заключил Алексей Учитель.

Известно, что суд одобрил прошение Ефремова об условно-досрочном освобождении из исправительной колонии. Прежде он был приговорен к 7,5 годам лишения свободы. Выйти он сможет уже 9 апреля.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын актера Никита Ефремов все еще помнит о трагедии.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
24 мар
«Это сложный момент» — Никита Ефремов об освобождении своего отца
24 мар
«Было бы что сказать друг другу» — Добровинский о встрече Ефремова и Пашаева
24 мар
Михаил Ефремов выходит на свободу
24 мар
Ефремов просит выпустить его по УДО по состоянию здоровья
15 окт
«Друзья уже ждут»: защита Ефремова готовит документы для его освобождения по УДО
17 сент
Адвокат дьявола: вымогательство, торговля дронами и другие махинации Эльмана Пашаева
20 авг
Не стоит больше мучить: в СПЧ не исключили выход Ефремова из колонии по УДО
19 авг
Желанная свобода: выйдет ли Ефремов из тюрьмы по УДО в декабре
7 мая
«Он вернется»: как изменится актерская карьера Ефремова после колонии
1 мая
«У него тяжелейшее заболевание»: подруга Михаила Ефремова раскрыла его диагноз
-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
83.87
-0.77 91.53
0.10
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 24 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

22:52
Москва преображается: в этом году благоустроят более двух тысяч дворов
22:32
Выполнял служебный долг: Аксенов почтил память военкора Александра Федорчака
22:27
«Будет востребован»: режиссер Алексей Учитель о будущем Ефремова
22:12
Погоня за нарушителем в Париже закончилась аварией в духе фильма «Такси»
21:52
«Будем добиваться реакции»: Захарова высказалась о смерти Александра Федорчака
21:33
Потеряла смысл: вдова Левкина расплакалась во время разговора о муже

Сейчас читают

Противостояние в Турции выявило новое разногласие между США и ЕС
Перемирия не хотят: политолог про атаки ВСУ на энергетическую инфраструктуру РФ
«Важно разговаривать»: как хорошие девочки портят семейную идиллию
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп