Актер выйдет на свободу по решению суда 9 апреля.

Актер Никита Ефремов назвал сложным моментом для всех сторон освобождение его отца — заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Наследник осужденного преступника впервые высказался после новости об условно-досрочном освобождении отца, отбывавшего наказание за смертельное ДТП в Москве.

«Сегодня моему отцу одобрили УДО после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал молодой артист в своих социальных сетях.

По информации 5-tv.ru, Михаила Ефремова выпустят из колонии уже 9 апреля. Его адвокат подтвердил эту дату, отметив, что все формальности соблюдены.

В июне 2020 года Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил актера к восьми годам колонии, но после апелляции срок сократили до 7,5 лет.

Решение об УДО вызвало неоднозначную реакцию в обществе: часть россиян считает, что Ефремов искупил вину, другие убеждены, что приговор был слишком мягким. Сам Никита в своем сообщении подчеркнул, что помнит о трагедии и не пытается оправдывать действия отца.

Теперь, после почти пяти лет заключения, Михаил Ефремов вернется на свободу. Остается открытым вопрос, как он сам прокомментирует свое освобождение и вспомнит ли о семье погибшего.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Михаил Ефремов выходит на свободу.