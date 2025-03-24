«Это сложный момент» — Никита Ефремов об освобождении своего отца
Никита Ефремов сказал, что несмотря на освобождение отца, помнит о трагедии
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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Актер выйдет на свободу по решению суда 9 апреля.
Актер Никита Ефремов назвал сложным моментом для всех сторон освобождение его отца — заслуженного артиста России Михаила Ефремова. Наследник осужденного преступника впервые высказался после новости об условно-досрочном освобождении отца, отбывавшего наказание за смертельное ДТП в Москве.
«Сегодня моему отцу одобрили УДО после пяти лет заключения. Это сложный момент для всех сторон. Я не забываю о трагедии и о Сергее Захарове, который погиб. Выражаю глубокие соболезнования его родным и близким», — написал молодой артист в своих социальных сетях.
По информации 5-tv.ru, Михаила Ефремова выпустят из колонии уже 9 апреля. Его адвокат подтвердил эту дату, отметив, что все формальности соблюдены.
В июне 2020 года Михаил Ефремов спровоцировал смертельное ДТП в центре Москвы, в результате которого погиб курьер Сергей Захаров. Суд приговорил актера к восьми годам колонии, но после апелляции срок сократили до 7,5 лет.
Решение об УДО вызвало неоднозначную реакцию в обществе: часть россиян считает, что Ефремов искупил вину, другие убеждены, что приговор был слишком мягким. Сам Никита в своем сообщении подчеркнул, что помнит о трагедии и не пытается оправдывать действия отца.
Теперь, после почти пяти лет заключения, Михаил Ефремов вернется на свободу. Остается открытым вопрос, как он сам прокомментирует свое освобождение и вспомнит ли о семье погибшего.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Михаил Ефремов выходит на свободу.
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