«Сделал бы еще не одну сотню репортажей»: коллеги вспоминают погибшего Александра Федорчака

Корреспондент «Известий» погиб после ракетного удара боевиков ВСУ по гражданскому автомобилю.

Этот эфир мы, к сожалению, начинаем с новости, которую многие в нашей редакции восприняли как личную трагедию. Сегодня в зоне проведения специальной военной операции во время съемок погиб наш коллега и товарищ, военный корреспондент "Известий" Александр Федорчак. 28-летний молодой парень из Крыма, который всегда хотел работать журналистом.

Он начинал в газете, а когда представился шанс, не задумываясь, поехал на фронт. Сотни раз был на линии соприкосновения, рисковал своей жизнью, но был убежден, что люди должны знать правду. Вот и в этот раз он работал на передовой вместе с коллегами с телеканала "Звезда" Андреем Пановым и Александром Сиркели. По съемочным группам боевики нанесли удар двумя ракетами "Хаймарс", в результате погибли все.

Последние кадры, на которых можно увидеть Александра Федорчака, это его репортаж, вышедший в эфир менее двух суток назад в программе "Известия. Главное" на Пятом канале. Саша, как обычно, очень много работает в кадре, показывая, что он не просто случайный свидетель, а сам переживает события вместе со своими героями и знает, о чем говорит.

Очередное преступление киевского режима против журналистов не будет предано забвению, которое проплачено западными кураторами. По словам представителя нашего МИД Марии Захаровой, международным организациям не просто сообщат о гибели российских репортеров, а будут требовать ответа. В офисе Генсека ООН уже заявили о необходимости расследования этого убийства.

В эти минуты о гибели своего товарища, Александра Федорчака, от нас, журналистов "Известий", узнают многие военкоры. Вот что говорят его друзья.

"В нашей редакции опять горе, у нас опять потеря. Прошлой весной мы похоронили Семена Еремина, этой зимой похоронили Сашу Мартемьянова. И вот теперь погиб Александр Федорчак. Молодой парень из Крыма. К нам он пришел работать относительно недавно, но сразу включился в работу, он все время просился в командировки в зону СВО, пытался попасть на передовую, поближе к фронту, то есть никогда не сидел на месте. Молодой, дерзкий, горячий", - рассказал обозреватель "Известий" Валентин Трушин.

"Сделал бы еще не один десяток или сотню репортажей. К сожалению, все его сюжеты уже вышли в эфир. Мы правда сблизились, в таких командировках это всегда происходит быстрее. А у нас там конкуренции никогда никакой нет. И я тебя считал своим другом, товарищем, ты навсегда останешься в нашей памяти и в моей личной", - сказал корреспондент НТВ Даниил Левин.

"Светлый совершенно паренек, с горящей душой. С желанием показать правду. Оказаться там, где необходимо оказаться любому журналисту", - вспоминает военный корреспондент ВГТРК Станислав Бернвальд.