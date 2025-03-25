Захарова анонсировала интервью Лаврова по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 22 0

Захарова: Лавров 25 марта в интервью расскажет об аспектах консультаций РФ и США

Захарова анонсировала интервью Лаврова по итогам переговоров РФ и США в Эр-Рияде

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

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Встреча делегаций из двух стран состоялась накануне.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 25 марта подведет итоги переговоров российской и американской делегаций, прошедших в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. Об интервью с главой МИД сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова. По ее словам, о «некоторых аспектах этих контактов», Лавров расскажет в эфире Первого канала.

Незадолго до этого в министерстве заявили о завершении переговоров между представителями России и Соединенных Штатов. Обсуждение всех вопросов повестки продлилось более 12 часов. Обсуждалось, в частности, урегулирование ситуации на Украине, прекращение огня и защиту инфраструктуры, центральной темой стало обеспечение безопасности судоходства в Черном море.

Предполагается, что после встречи делегаций двух стран состоятся новые переговоры, на этот раз участниками станут представители Киева и Вашингтона. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на контакты США и РФ без осуждения своих партнеров, однако назвал российскую сторону «командой войны».

Ранее 5-tv.ru Трамп заявил о согласовании сделки с Украиной по редкоземельным металлам. Американский лидер Дональд Трамп оценил перспективы договора и высказался о подписании соответствующего документа.

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