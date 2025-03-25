Отец покусанного хаски ребенка обвинил экс-жену в краже денег на лечение

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Валентин Королев рассказал, что его бывшая супруга воспользовалась старой доверенностью и сняла все средства со счета.

Фото, видео: 5-tv.ru

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История мальчика из Сочи, лицо которого погрызли агрессивные хаски, получила шокирующее продолжение. Деньги, собранные на его лечение — украдены.

Подробности инцидента рассказал «Известиям» отец ребенка Валентин. Сейчас они с сыном находятся в Москве, где мальчик проходит реабилитацию. И прямо в больничной палате со счета списали три миллиона рублей. Оказалось, что деньги перевела бывшая жена Валентина.

«У нас были когда-то договоренности, в 2018 году я сделал ей доверенность. Смотрю, у меня счет накопительный не высвечивается. И буквально минут 15-20 и приходит СМС, что деньги сняты со счета», — рассказал отец пострадавшего мальчика Валентин Королев.

Правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело о краже. Подозреваемую доставили в полицию. Напомню, нападение произошло в конце февраля, когда два пса породы хаски сорвались с цепи и набросились на ребенка. Мальчик получил тяжелейшие травмы лица. Сейчас с ним работают ведущие пластические хирурги.

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