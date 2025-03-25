«Связывает поколения» — Путин о сохранении русских ценностей в культуре

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Путин отметил сохранение русских ценностей в культуре

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

В Кремле наградили деятелей искусства.

Президент России Владимир Путин поздравил работников культуры с профессиональным праздником. Сегодня в Кремле глава страны вручил премии выдающимся литераторам, музыкантам, архитекторам, реставраторам, работникам музеев и артистам. Тем, кто благодаря своему таланту и достижения несут важную миссию — сохраняют исконно русские ценности.

Среди награжденных — солистка Мариинского театра Рената Шакирова, чье мастерство глава государства назвал воплощением традиций петербургской балетной школы.

«Мы чествуем в рамках одной торжественной церемонии маститых и молодых мастеров культуры. Тех, кто уже многие годы, работая, посвящает свои произведения детям и юношеству, и тех, кто заслужил признание с первых шагов в искусстве. Среди них — солистка Мариинского театра Рената Мухаметовна Шакирова. Ее мастерство — это воплощение в танце яркого артистического таланта и традиций прославленной петербургской балетной школы. Рената с блеском исполняет сложнейшие партии классической и современной хореографии. И это по достоинству ценят и коллеги, и многочисленные поклонники балета. Способность хранить традиции и насыщать их новым звучанием — это дар, отличающий всех по-настоящему творческих, талантливых людей. Каждый, кто присутствует в этом зале, в полной мере относится к их числу», — отметил президент России.

По словам Владимира Путина, искусство — это и есть та самая нить, которая прочно связывает поколения. Именно поэтому поддержка талантов — один из приоритетов страны. И лауреаты отметили, что благодаря колоссальной работе государства представителям творческих профессий удается достигать больших результатов и получать признание на мировом уровне.

«От всей души благодарю за эту важную награду и за то, что искусство балета продолжает оставаться в центре внимания нашей страны. Я горжусь быть частью великого театра великой страны», — сказала солистка балета, прима-балерина Государственного академического Мариинского театра Рената Шакирова.

И сразу после церемонии награждения — Владимир Путин встретился с лауреатами в неформальной обстановке с бокалом шампанского.

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