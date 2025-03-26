«Как старый грузовик»: Зацепин раскрыл секреты бодрости и долголетия

Композитор 24 марта получил первую в своей жизни премию «Ника» в номинации «Честь и достоинство».

Народный артист России, композитор Александр Зацепин каждый день уделяет 35 минут зарядке. Об этом он рассказал 5-tv.ru на кинематографической премии «Ника».

По словам Зацепина, секрет его долголетия прост: правильное питание, активный образ жизни и дисциплина. Одним из важнейших моментов в его распорядке дня является утренняя зарядка. Несмотря на утреннюю лень, композитор каждый день делает упражнения в течение 35 минут, что, по его мнению, помогает «разогреть» тело и подготовить его к работе.

Зацепин сравнил себя со старым грузовиком, который нужно прогревать, чтобы он мог нормально функционировать.

«В мое время были старые грузовики, которые, если холодно, заводили с трудом вдвоем. Сначала машина не могла ехать, но прогревалась минут десять и работала прекрасно. Я как этот грузовик», — рассказал корреспонденту композитор.

После зарядки Зацепин всегда принимает душ и завтракает, считая эти действия обязательными для поддержания хорошего самочувствия. С девяти утра до часу дня он работает за компьютером, а затем делает перерыв на обед. Он подчеркивает, что работа до поздней ночи вредна, так как это мешает нормальному сну и ухудшает самочувствие.

Вечером композитор ложится спать не позднее 23:00 и просыпается в семь утра.

Создателю знаменитых песен к фильмам «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет профессию» и «Кавказская пленница» 10 марта исполнилось 99 лет. А 24 марта Александр Зацепин был удостоен лауреатства престижной национальной кинопремии «Ника» в номинации «Честь и достоинство».

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