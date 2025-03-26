«Папу до сих пор помнят»: Мадянова посмертно наградили премией «Ника»

Награду за него получил сын Роман.

Заслуженный артист России Роман Мадянов всегда очень гордился всеми полученными наградами за свою работу. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сын актера Роман Мадянов-младший на вручении премии «Ника».

По словам наследника артиста, его отца всегда радовали профессиональные награды. Они были для него важны.

«Папа с гордостью всегда их принимал. И у нас в доме есть отдельный шкафчик, в который он бережно выставлял все свои награды, которые получал. И гостям, и друзьям семьи он показывал, что: «Ну вот, смотрите, это вот того года, а это того года», — вспомнил Мадянов-младший.

Ушедший из жизни в сентябре прошлого года из-за онкологии актер успел сняться в нескольких проектах, которые только сейчас выходят на большие и малые экраны. За фильм «Любовь Советского Союза», премьера которого состоялась в марте 2025 года, Роман Мадянов получил посмертно премию «Ника» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Статуэтку на церемонии награждения забирал сын актера. Наследник признался, что данная награда стала для него неожиданностью.

«Если честно, не ожидал, но приятно удивлен. Очень рад, что папу до сих пор, не так много времени прошло, но его помнят, его ценят. И эта „Ника“ для меня конкретно тоже очень много значит», — сказал Мадянов-младший.

Он также поделился самыми важными для него ролями отца. Роман отметил работы в сериалах «Участок» и «Солдаты», а также в фильме «Совсем пропащий».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после смерти Мадянова открыли наследственное дело.