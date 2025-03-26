В Минобороны сообщили о новых ударах ВСУ по российским энергообъектам

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 45 0

Киевский режим делает все для срыва договоренностей между Москвой и Вашингтоном.

В Минобороны сообщили о новых ударах ВСУ по российским энергообъектам

Фото: © РИА Новости/Ариэль Спорн

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают наносить удары по энергетической инфраструктуре России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Так, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили ночью 26 марта два украинских беспилотника у побережья Крыма. Как уточнили в ведомстве, целью удара киевского режима было наземное оборудование Глебовского хранилища газа.

В тот же день киевский режим предпринял попытку атаки по объекту филиала ПАО «Россети Центр — Брянскэнерго» в Брянской области. В результате произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, из-за чего без электроснабжения остались потребители в Комаричском районе.

Кроме того, накануне ВСУ атаковали с помощью беспилотников энергообъект филиала ПАО «Россети Центр — Курскэнерго» в Курской области, в результате чего произошло каскадное отключение ряда подстанций. И в этом случае без электроснабжения остались более четырех тысяч потребителей Хомутовского района.

В ведомстве обратили внимание, что Киев, продолжая нанесение ущерба гражданской российской энергетической инфраструктуре, делает все для срыва достигнутых договоренностей между Москвой и Вашингтоном о поэтапных мерах по урегулированию конфликта на Украине.

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