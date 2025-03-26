Лавров выразил соболезнования родным и близким погибших военкоров

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Дарья Корзина
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Глава МИД РФ Лавров выразил соболезнования семьям погибших военкоров

Вклад в доведение до общества правды: Лавров выразил соболезнования семье военкоров

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Среди жертв атак ВСУ был и военный корреспондент «Известий» Александр Федорчак.

Смерть российских журналистов в результате атак ВСУ помогла всему миру узнать о зверствах киевского режима. Об этом сообщил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Наши военкоры, как и все представители отечественных СМИ, вносят неоценимый вклад в доведение до широкой общественности правдивой информации о событиях, касающихся специальной военной операции», — подчеркнул Лавров.

Среди погибших — корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Федорчак, «Первого канала» Анастасия Прокофьева, оператор телеканала «Звезда» Александр Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

текстТест обращения Сергея Лаврова. Фото: Мид РФ

Лавров отметил, что эти инциденты являются жестоким подтверждением грубых нарушений международного гуманитарного права со стороны украинских военных.

Смерть Федорчака, Прокофьевой, Панова и Сиркели стала частью трагической цепи, связанной с целенаправленными нападениями на российских журналистов в зоне СВО.

Ранее 5-tv.ru писал, что Лавров напомнил о «колоссальной ошибке» Байдена в отношении РФ.

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