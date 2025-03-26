В ОБСЕ прокомментировали гибель российских военкоров

По международному праву журналисты и работники СМИ являются гражданскими лицами и не должны становиться объектами нападений. Об этом заявили в социальных сетях ОБСЕ.

Организация выразила соболезнования по поводу гибели российских военных корреспондентов. В заявлении подчеркивается, что каждая смерть журналиста — это не только утрата для профессии, но и трагедия для всего общества.

Также ОБСЕ напомнили, что безопасность сотрудников СМИ защищена международными резолюциями, включая резолюции Совета Безопасности ООН 1738 и 2222, осуждающие насилие против медиа.

Накануне в зоне проведения спецоперации на Украине погибли корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Федорчак, журналистка «Первого канала» Анастасия Прокофьева, оператор телеканала «Звезда» Александр Панов и водитель съемочной группы Александр Сиркели.

Представители ОБСЕ вновь призвали к соблюдению обязательств, направленных на защиту прав журналистов, и подчеркнули, что единственным надежным способом гарантировать их безопасность является прекращение боевых действий.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сергей Лавров выразил соболезнования родным и близким погибших военкоров.