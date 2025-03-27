«Однажды папа сказал…»: какой совет сыну успел дать Мадянов до смерти

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 99 0

Роман Мадянов-младший рассказал, что папа дал ему полезный совет на всю жизнь

Фото, видео: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова; 5-tv.ru

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Наследник артиста запомнил эти слова на всю жизнь.

Заслуженный артист России Роман Мадянов знал секрет успеха. Об этом корреспонденту 5-tv.ru рассказал сын актера Роман Мадянов-младший на вручении премии «Ника».

«Однажды папа сказал мне: «Чтобы достичь чего-то в этой жизни, ты должен бить в одну точку», — поделился наследник артиста.

По словам Мадянова-младшего, отец на протяжении всей своей жизни придерживался этого правила. Для знаменитости такой «точкой для битья» было актерское мастерство. И на этом поприще он достиг успеха.

Роман Мадянов ушел из жизни в сентябре 2024 года после продолжительной борьбы с онкологией. За свою карьеру он сыграл более  200 ролей в фильмах и сериалах. Кроме того, он стал пятикратным лауреатом премии «Ника» и трижды получал «Золотого орла».

Последнюю премию «Ника» артист получил посмертно за роль второго плана в фильме «Любовь Советского Союза». Ее забрал Мадянов-младший.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что после смерти Мадянова открыли наследственное дело.

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