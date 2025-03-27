Директор Национальной разведки США Тулси Габбард была вынуждена признать колоссльную мощь военного потенциала России. Как пишет издание EADaily, об этом недавно вступившая в должность чиновница сообщила на первом ежегодном докладе по общемировой обстановке.

Габбард указала на тот факт, что США не могут не обратить внимание на то, что военный потенциал России значительно усилился, в особенности в ядерной сфере.

«В контексте конкуренции больших держав Габбард признает усиливающийся военный потенциал России, особенно в ядерной сфере. Она де-факто призывает поскорее разрешить украинский кризис, который может привести к неконтролируемой ядерной эскалации. Эти оценки совпадают с мнением команды Трампа, но вызывают негодование среди ястребов в Конгрессе», — пишет издание со ссылкой на Telegram-канал политолога Малека Дудакова.

В своем докладе Габбард также призвала бросить все силы на борьбу с мексиканскими наркокартелями, которые недавно были официально признаны в США террористическими организациями.

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