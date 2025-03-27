Бьются в истерике: страны ЕС в панике от обсуждения «Северных потоков» Россией и США
Politico: ЕС обиделся из-за обсуждения Северных потоков без его участия
Фото: © РИА Новости/Дмитрий Лельчук
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Европейские государства крайне возмущены тем, что мировые державы рассматривают восстановление газопроводов без их участия.
Страны Европейского союза (ЕС) крайне возмущены тем, что Россия и Штаты обсуждают тему восстановления газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» без их участия. О западной истерике сообщило издание Politico, отметив крайнее недовольство европейских государств.
Дипломаты экономического союза считают, что обсуждение починки газопроводов — это сугубо «европейский вопрос». Германия выступает решительно против начала строительства «Северных потоков» и негодует от того, что у страны никто не спросил ее мнения, хотя эта тема якобы должна находиться в ее компетенции.
«Тот факт, что разговоры о Северном потоке проходят без участия Европы — это безумие», — заявили собеседники журналистов.
Европейские дипломаты боятся, что американский президент Дональд Трамп найдет новые рычаги давления на ЕС. Брюссель также опасается, что новое немецкое правительство может занять пророссийскую позицию и обратиться к мировой державе за газом.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что газопровод «Северный поток — 2» (СП-2) могут передать под контроль США, чтобы Германия получала газ из России.
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