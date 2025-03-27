Приносит только пользу: диетолог назвала идеальное блюдо для похудения

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 318 0

Диетолог Солнцева: супы идеальны для похудения из-за низкой калорийности

Супы помогают контролировать массу тела

Фото: 5-tv.ru

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Такая еда, как правило, низкокалорийна.

Супы помогают контролировать массу тела. Об этом изданию aif.ru рассказала врач-диетолог, терапевт, кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева.

По словам эксперта, первые блюда не обязательно есть каждый день. Но частое употребление супов принесет только пользу. Особенно важно есть жидкую пищу тем, кто хочет похудеть.

«Суп хорош тем, что это диетическое блюдо. Супы, как правило, содержат углеводы (овощи, крупы, бобовые), имеют жидкую консистенцию и быстро усваиваются, обеспечивая повышение уровня глюкозы в крови. Концентрация глюкозы в крови влияет на наши центры голода и сытости в головном мозге», — объяснила эксперт.

Супы имеют небольшую калорийность, а за счет жидкой составляющей они влияют на чувство сытости, так как заполняют желудок и действуют на механорецепторы слизистой, заверила Солнцева.

И классический вариант блюда, и суп-пюре или крем-суп полезны для организма. Конечно, в блюдах с однородной пюрированной массой разрушены пищевые волокна, но витамины, минералы и антиоксиданты в таком виде лучше усваиваются, утверждает диетолог.

Супы с однородной массой идеально подойдут для тех, у кого проблемы с желудочно-кишечным трактом. Пожилым людям с нарушением жевательной функции тоже стоит присмотреться к подобным блюдам. А еще они отлично подойдут для того, чтобы приучить детей младшего возраста к еде, содержащей овощи, и сформировать здоровые пищевые привычки.

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