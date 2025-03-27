Внутри затонувшего в Египте туристического батискафа остаются пять человек

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 2 248 0

Крушение подлодки произошло во время экскурсии.

Внутри затонувшего в Египте туристического батискафа остаются пять человек

Фото: www.globallookpress.com/Norbert Probst

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Тема:
Крушение туристического батискафа в Хургаде

Пять человек остаются заблокированы внутри затонувшего туристического батискафа в Хургаде. В настоящее время ведутся работы по их извлечению. Об этом сообщил РИА Новости источник в управлении скорой помощи Египта.

Инцидент произошел в акватории Красного моря на расстоянии всего одного километра от побережья Хургады. Как сообщили прежде в генконсульстве РФ в Египте, на борту батискафа находилось 45 российских туристов, среди которых были несовершеннолетние. По последним официальным данным, погибли четыре человека.

Одна согласно данным египетской газеты Youm7, число жертв уже выросло до шести. В управлении скорой помощи Египта подтвердили эту информацию РИА Новости. Там отметили, что среди них пять иностранцев и один египтянин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что турист погиб в результате нападения акулы на египетском курорте Марса-Алам.

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