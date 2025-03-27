Владимир Путин возложил цветы к монументу «Защитникам заполярья»

Эфирная новость 23 0

Владимир Путин возложил цветы к монументу Защитников заполярья в Мурманске

Фото, видео: kremlin.ru; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Также глава государства в ходе визита в Мурманск утвердил масштабную программу развития Арктики.

Владимир Путин сегодня прибыл в Мурманск. Первой остановкой в этой рабочей поездке стала сопка Зеленый Мыс, где находится монумент «Защитникам Заполярья».

Именно в этом месте в годы Великой Отечественной стояли расчеты войск Красной Армии, которые отражали атаки врага. Президент возложил цветы к Вечному огню и почтил подвиг героев минутой молчания.

Владимир Путин также ознакомился с презентацией мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны страны. Их разработали по поручению президента для развития этих территорий. На реализацию планируется направить более трех триллионов рублей.

-1° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 47%
84.21
0.02 92.00
-0.34
Воздающий по усилиям: гороскоп на апрель 2025 для всех знаков зодиака

Последние новости

19:08
«Был буйный»: Пашу Техника ввели в искусственную кому в Таиланде
18:51
«Было два люка открытых»: спасшаяся с батискафа в Египте о моменте крушения
18:35
Владимир Путин возложил цветы к монументу «Защитникам заполярья»
18:19
Умерла создательница «Дневников вампира» Лиза Джейн Смит
18:03
Крушение батискафа «Синдбад» в Египте: что известно к этому часу
17:43
Суд в Москве начал процедуру оформления банкротства экс-супруги Николая Баскова

Сейчас читают

Внутри затонувшего в Египте туристического батискафа остаются пять человек
Боевик ВСУ рассказал, как его обобрали до нитки и отправили на передовую
SHAMAN провел урок музыки в родной гимназии в Новомосковске: «Хочется что-то отдавать взамен»
Овчарки и охрана: как мексиканская звезда ворвалась на съемки с Сашей Петровым

Интересные материалы

🌓Чем опасен коридор затмений с 7 марта по 5 апреля 2025
🧙Не всем повезло: что стало с актерами из Гарри Поттера
Новые правила для владельцев собак с 1 марта 2025 в России
Кто ты из корейской дорамы по знаку зодиака — гороскоп