Владимир Путин возложил цветы к монументу «Защитникам заполярья»

Также глава государства в ходе визита в Мурманск утвердил масштабную программу развития Арктики.

Владимир Путин сегодня прибыл в Мурманск. Первой остановкой в этой рабочей поездке стала сопка Зеленый Мыс, где находится монумент «Защитникам Заполярья».

Именно в этом месте в годы Великой Отечественной стояли расчеты войск Красной Армии, которые отражали атаки врага. Президент возложил цветы к Вечному огню и почтил подвиг героев минутой молчания.

Владимир Путин также ознакомился с презентацией мастер-планов опорных населенных пунктов Арктической зоны страны. Их разработали по поручению президента для развития этих территорий. На реализацию планируется направить более трех триллионов рублей.