«Была рядом»: Гоген Солнцев закрутил роман после предательства жены

У новой спутницы звезды довольно скандальная репутация.

Шоумена Гогена Солнцева заподозрили в романе с певицей Айсылу Чижевской после того, как он узнал об измене жены. В своем личном блоге экс-участник шоу «Дом-2» опубликовал фотографию с артисткой, которая стала причиной многочисленных слухов.

Недавно во время программы на одном из федеральных телеканалов Гоген узнал о неприятной семейной тайне. В результате ДНК-теста выяснилось, что супруга шоумена — Полина Давыдова — не была ему верна. Их совместный ребенок, которого Гоген считал родным, не является его родным сыном.

Для Солнцева это оказалось серьезным ударом, он не ожидал такого предательства. Несмотря на это, пообещал, что мальчика не бросит и будет о нем заботиться.

Гоген Солнцев проводит время с Айсылу Чижевской. Instagram*/solntcev

Однако вскоре Гогена заметили в компании певицы Айсылу Чижевской. В своем личном блоге он выложил их совместную фотографию, под которой оставил нежное послание.

«Дорогая, спасибо, что была рядом и поддерживала в очень непростой период моей жизни. Безмерно благодарен тебе. Только вместе пройдем через трудности», — написал он.

Поклонники сразу заподозрили, что шоумен не слишком долго страдал и нашел утешение в объятиях другой женщины. Но удивительным оказалось другое. Еще год назад Солнцев во время ток-шоу называл Айсылу не самым порядочным человеком, поскольку она вышла замуж за собственного воспитанника Даниила.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец Егор Крид пожаловался на сталкинг.

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