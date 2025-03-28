В Крыму пресечена деятельность сторонников террористической организации

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Силовики задержали местного жителя, подозреваемого в подготовке терактов по указке украинских кураторов.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

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В Крыму ФСБ совместно с МВД пресекли деятельность сторонников террористической неонацистской организации. Задержан 18-летний житель полуострова. Молодой человек нападал на людей, портил их имущество, совершал поджоги и наносил в разных местах экстремистскую символику.

При обыске у подозреваемого нашли бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики и многое другое. А после осмотра его телефона выяснилось — он является администратором Telegram-канала и аккаунта с антироссийской и неонацистской направленностью.

Также молодой человек по указке украинских кураторов передавал местным жителям коктейли Молотова и оружие для совершения терактов. Сейчас следователи ищут сообщников радикала. По статье о терроризме ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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В Крыму пресечена деятельность сторонников террористической организации

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