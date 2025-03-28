Собянин: программа модернизации поликлиник вышла на финишную прямую

Масштабная реконструкция медучреждений Москвы вышла на финишную прямую. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

По словам главы города, из почти 340 запланированных готово уже 289 объектов. Недавно первых пациентов приняла детская поликлиника № 81 (филиал № 2). После реконструкции в ней все соответствует новому московскому стандарту. Объект оснащен необходимым оборудованием, современными кабинетами, комфортной зоной отдыха и удобной навигацией. Для маломобильных людей была создана безбарьерная среда. Кроме того, там же разместили филиал стоматологической поликлиники.

А 31 марта вновь откроют свои двери для жителей столицы еще три учреждения.

«Здания не просто обновляем, а практически перестраиваем с заменой всех инженерных коммуникаций. Это большая, серьезная работа», — уточнил мэр.

По сообщению Собянина, все основные процессы по модернизации поликлиник планируется закончить до конца 2025 года.

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