Тонны воды обрушились с неба на людей в ходе землетрясения в Таиланде
Десятки людей просто смыло с улицы.
Фото, видео: Reuters/Ann Wang; 5-tv.ru
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Тысячи литров воды хлынули на улицы Бангкока в ходе сильного землетрясения, произошедшего в столице Таиланда. Вода, вылившаяся из бассейнов на крышах элитных многоэтажек, буквально смыла десятки находившихся на улице людей.
На жутких кадрах с места происшествия видно, как на убегающих в панике граждан в одно мгновенье с высоты десятков метров обрушивается смертоносный поток воды. После того как облако брызг рассеивается, улица уже абсолютно пуста — всех несчастных жертв стихии попросту смыло.
Жуткие землетрясения сотрясают территорию Таиланда и Мьянмы уже более пяти часов — количество пострадавших исчисляется сотнями, а счетчик погибших перевалил за два десятка человек — среди них есть дети.
По предварительным оценкам, в эпицентре катаклизма прямо сейчас может находиться до двух тысяч россиян. Однако пока что сведений о пострадавших гражданах России не поступало.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в результате землетрясения в Бангкоке обрушился строящийся небоскреб — под завалами находятся по меньшей мере 43 рабочих.
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